Milano: Grandi, una rete di centraline per monitoraggio qualità dell'aria

- Il Comune di Milano dà il via alla creazione di una propria rete di centraline mobili per il monitoraggio della qualità dell'aria. Sono state installate in questi giorni, grazie alla collaborazione con Amat, le prime cinque stazioni di controllo basate su un innovativo modello di sensoristica avanzata 'ad alta affidabilità'. La nuova rete permetterà al Comune di Milano di avere una fotografia puntale dello stato di salute dell'aria su micro-scala, quartiere per quartiere, luogo per luogo. "Stiamo creando una rete di centraline che ci permetterà di monitorare e quantificare gli effetti delle azioni e le scelte poste in essere dall'Amministrazione – spiega l'assessore all'ambiente e verde Elena Grandi –. Avremo così uno strumento in più che ci consentirà di individuare gli interventi più idonei da porre in essere per mitigare gli effetti dell'inquinamento dell'aria proprio in base alle specifiche esigenze di ogni singolo quartiere a partire dalle realtà più sensibili come le scuole. Abbiamo il dovere di garantire a tutti i cittadini e le cittadine, soprattutto ai più piccoli, una città con un'aria migliore". Le cinque stazioni mobili si affiancano e integrano le informazioni delle cinque stazioni istituzionali di Arpa Lombardia, portando così a un totale di dieci punti di misurazione sull'intero territorio comunale. Sebbene il dato raccolto dalla nuova rete comunale non abbia valenza ai fini normativi, costituirà una fonte informativa su micro-scala molto utile per conoscere gli aspetti ambientali del territorio, caratterizzare l'esposizione della popolazione indispensabile per poi mettere a punto le strategie e le azioni di mitigazione "side specific" e il relativo monitoraggio, come previsto dal Piano Aria Clima appena approvato dal Consiglio Comunale. (segue) (Com)