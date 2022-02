Milano: Grandi, una rete di centraline per monitoraggio qualità dell'aria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad oggi tre delle cinque nuove stazioni mobili posizionare da Amat stanno effettuando un periodo di allineamento con le stazioni della rete istituzionale di Arpa Lombardia, mentre due sono in fase di collaudo. La creazione della rete di monitoraggio è volta a raccogliere dati e informazioni sulla qualità dell'aria presso 'ambiti sensibili' quali scuole di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura, centri aggregazione giovanile, centri sportivi, a cui si affiancheranno anche misurazioni, anche indoor, proprio per avere una fotografia puntale dell'aria respirata dai residenti e dai fruitori del quartiere. Inoltre, grazie all'intervento di Bloomberg Philantrophies, spiega il Comune, dall'estate di quest'anno, il Comune di Milano disporrà di ulteriori 30 strumenti di monitoraggio che consentiranno di raggiungere un totale di 40 punti di misurazione sul territorio comunale, concentrati soprattutto presso gli istituti scolastici. Nelle scuole elementari, in particolare, verrà attivato anche un modulo di educazione ambientale in collaborazione con partner specializzati. Una volta avviata la fase di misurazione e la successiva raccolta dei dati, che potranno essere condivisi solo dopo la messa a sistema del programma di elaborazione, si darà avvio agli interventi di mitigazione come previsto dal PAC, dalla creazione di nuove aree verdi 'mangia smog' a interventi più strutturali. (Com)