Ucraina: amministrazione regionale Kherson, aree senza acqua ed elettricità dopo scontri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il villaggio di Antonivka, situato nella regione di Kherson, è completamente senza elettricità, senza gas e forse senza acqua. Lo ha annunciato su Facebook il capo dell'amministrazione regionale di Kherson Gennady Laguta. Il villaggio è situato nell'epicentro degli scontri che hanno visto forze russe e ucraine fronteggiarsi per la presa del ponte Antonivsky. "Il villaggio di Antonivka è completamente senza elettricità, senza gas e probabilmente senza acqua. Il sistema di approvvigionamento idrico tra la spiaggia della Gioventù e il ponte è stato danneggiato. L'acqua scorre per le strade. Fornitura di gas ed elettricità: le opportunità di recupero non sono ancora disponibili a causa delle ostilità attive. Ci sono informazioni sulle vittime nella stessa Antonivka, ma non è possibile controllare", si legge nella dichiarazione. Inoltre, secondo Laguta, a Novaya Mayachka, a causa della chiusura delle pompe, il livello delle acque sotterranee è aumentato. Il distretto orientale è rimasto senza elettricità per tre giorni. Attualmente, secondo l'agenzia ucraina "Ukrinform", sono in corso dei combattimenti nel distretto di Kakhovka. Secondo Laguta, da questa mattina le forze ucraine, la difesa antiterroristica, le forze dell'ordine e il quartier generale operativo regionale continuano a compiere ogni sforzo per respingere le forze russe. (Kiu)