Roma: incendio auto avvocato e giornalista a Monterotondo, prefettura adotta misura vigilanza

- Auto in fiamme, questa notte, a Monterotondo. All’1, circa, la vettura di proprietà dell’avvocato Vincenzo Iacovino e della giornalista del Tg1, Cinzia Fiorato, è stata avvolta dalle fiamme. Sul posto, in piazza della Libertà, sono arrivati i vigili del fuoco di Montelibretti e i carabinieri della stazione di Monterotondo. A rogo spento sono iniziate le indagini per risalire alle cause dell’innesco. Al momento, non sembrano essere stati trovati elementi che riconducano l’incendio ad un atto doloso. Le indagini sono in corso e, a scopo precauzionale, in attesa di approfondimenti sull’episodio e delle conseguenti valutazioni, a tutela degli interessati, la prefettura di Roma ha adottato una misura di vigilanza. (Rer)