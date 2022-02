Milano: tentata rapina in un bar, carabinieri arrestano 38enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notte scorsa a Milano, in via privata Dina Galli, i carabinieri dell’aliquota Pmz del nucleo operativo della compagnia Milano Duomo hanno arrestato per tentato furto aggravato un 38enne marocchino, senza fissa dimora in Italia, con precedenti di polizia. I carabinieri, su segnalazione pervenuta al 112 da parte di un cittadino, sono intervenuti presso un bar sito al predetto indirizzo e regolarmente chiuso, all’interno del quale hanno sorpreso l’uomo che, dopo aver forzato una finestra laterale, si era introdotto e si era impossessato del fondo cassa di circa 200 euro e di tre bottiglie di alcolici, venendo però bloccato poco prima di allontanarsi dal luogo. La somma e la merce rinvenute sono state restituite al proprietario, un 61enne italiano, mentre l’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa di rito direttissimo. (Com)