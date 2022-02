Ucraina: Fassina (Leu), attenzione ad allargamento Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le immagine da Kiev e dalle altre città ucraine "sono drammatiche. È forte la volontà di dare un aiuto concreto. Tuttavia, in un momento così difficile e segnato da profonda incertezza geopolitica, sarebbe utile evitare proposte improvvisate e potenzialmente pericolose come l'invocazione dell'ingresso dell'Ucraina nella Nato e nell'Unione europea". Lo scrive su Facebook il deputato di Liberi e uguali, Stefano Fassina. "La condanna dell'invasione russa è senza se e senza ma, come deve essere concreta la solidarietà con il popolo ucraino e rapida l'attivazione delle sanzioni economiche più dure possibili per costringere Mosca a fermarsi e aprire la strada della diplomazia. Ma prima di prospettare ulteriori allargamenti di Nato e dell'Ue ne andrebbero comprese fino in fondo le implicazioni. In particolare, per quanto riguarda la membership dell'Unione europea - spiega - andrebbero considerati gli effetti in termini di ulteriore svalutazione del lavoro, di dumping sociale e fiscale determinati dalla vigente regolazione di un mercato unico europeo esteso a Stati con condizioni di welfare, di lavoro e di tassazione minimali. La pace e la cooperazione tra i popoli per radicarsi deve essere sostenibile anche sul piano sociale".(Rin)