Ucraina: Lukashenko, sanzioni Occidente spingono Mosca verso terza Guerra mondiale

- La politica delle sanzioni contro la Russia da parte dell'Occidente sta spingendo Mosca "verso una terza guerra mondiale". Lo ha detto il leader bielorusso, Aleksandr Lukashenko, secondo quanto riferito in una dichiarazione dal governo di Minsk. "Ora si parla molto del settore bancario. Gas, petrolio, Swift. Questo è peggio della guerra. Questo sta spingendo la Russia in una terza guerra mondiale", ha aggiunto. Secondo Lukashenko, le contro-sanzioni di Minsk e Mosca saranno molto "delicate" per l'Occidente dal momento "questi meccanismi hanno iniziato a funzionare". "Se necessario, costruiremo questi meccanismi, ma non a scapito di noi stessi", ha proseguito il leader bielorusso aggiungendo che ci troviamo di fronte ad una nuova "cortina di ferro". (Rum)