Ucraina: Taverna (M5s), si facciano colloqui presso l’Osce, a Vienna o Copenaghen

- "Nelle ore drammatiche di questa drammatica guerra nel cuore dell’Europa, la cosa fondamentale è che le armi tacciano e che si riapra subito il dialogo. Se il problema è il luogo dove tenere gli incontri tra ucraini e russi, le città sede dell’Osce, Vienna o Copenaghen, dove si trova l’Assemblea parlamentare, potrebbero rappresentare la soluzione. L’importante è che un immediato cessate il fuoco risparmi le vite di soldati e civili". È quanto si legge in un comunicato della vicepresidente del Senato Cinque stelle, Paola Taverna, rappresentante speciale dell’Assemblea parlamentare Osce per la longevità. (Com)