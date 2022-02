Roma: controlli coordinati alla movida per rispetto norme anti Covid, locali sanzionati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Così come emerso in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutosi in prefettura a Roma e nei tavoli tecnici presso la Questura, sono stati predisposti per il fine settimana adeguati servizi straordinari finalizzati ad armonizzare le attività attualmente consentite con il necessario rispetto del distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, con particolare riguardo alla gestione di alcuni spazi pubblici e con riferimento ai ristoranti ed agli esercizi commerciali soprattutto nei luoghi della c.d. "Movida". (segue) (Rer)