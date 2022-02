Roma: controlli coordinati alla movida per rispetto norme anti Covid, locali sanzionati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delle zone interessate è stata quella di San Lorenzo, dove gli agenti della polizia di stato del locale commissariato, unitamente a squadre del reparto mobile, personale della sezione operativa della questura, quello della divisione polizia amministrativa e sociale, unità camper, personale dell'Arma dei carabinieri e le pattuglie della polizia locale Roma Capitale, hanno identificato 514 persone e controllato 55 locali. Per un locale è scattata la chiusura ai sensi dell'articolo 100 Tulps e 3 attività sono state sospese per 3 giorni. Durante i controlli sono state 4 le persone sanzionate amministrativamente per il consumo di alcool fuori dall'orario consentito. Tre le persone invece denunciate: una per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e due per disturbo alla quiete pubblica - nei confronti di una di esse - è stata elevata anche una contestazione amministrativa con contestuale sequestro di sostanza stupefacente. Ottantotto invece le violazioni al Codice della strada. (segue) (Rer)