Roma: controlli coordinati alla movida per rispetto norme anti Covid, locali sanzionati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche gli agenti dell' XI distretto San Paolo invece, in collaborazione con le Nibbio dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e del reparto prevenzione crimine, nell'ambito del servizio ad alto impatto distrettuale hanno effettuato diversi controlli nelle zone del Trullo, Portuense e Casetta Mattei. In particolare sono state effettuate alcune verifiche all'interno di 2 locali dove gli agenti hanno riscontrato la presenza di alcuni clienti intenti a giocare alle slot in orari non consenti. Nei loro confronti è stata contestata la violazione dell'ordinanza sindacale relativa al "regolamento sulle sale da gioco e giochi leciti". Contestate anche 2 sanzioni per il mancato rispetto della normativa anti Covid-19. Durante i servizi sono state 108 le persone identificate e 54 i veicoli fermati nei vari posti di controllo. Nella zona di Salario gli agenti del II Distretto hanno controllato 5 locali situati nella zona di Piazza Fiume e, ad uno di questi, hanno contestato una sanzione amministrativa. Durante i servizi sono state controllate 39 persone, 20 veicoli, elevate 22 contestazione al codice della strada. Effettuati 5 controlli a soggetti sottoposti alla misura degli arresti domiciliari e 5 posti di controllo. (Rer)