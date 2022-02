Milano: sicurezza durante movida, quasi 400 persone controllate dalla polizia di Stato, 6 arrestate e 8 indagate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Questura di Milano, la scorsa notte ha sensibilizzato ed implementato i servizi di controllo del territorio per contrastare i reati predatori nelle zone maggiormente frequentate dai giovani, in particolare nella zona Garibaldi. Importante momento di attenzione è stato dedicato alla stazione Porta Garibaldi, dove, sia sui convogli della metropolitana che ferroviari, giungono molti giovani da fuori città per recarsi nei vicini luoghi della movida. Qui la polizia di Stato, con personale dell’ufficio prevenzione generale e della Polfer, ha predisposto un capillare servizio di controllo che ha consentito di identificare 87 persone nell’area ferroviaria e 268 persone sulla linea metropolitana. Di queste ultime 83 hanno evidenziato precedenti di polizia; 3 minori stranieri, in possesso di capi di abbigliamento rubati, dal calore di 375 euro, sono stati indagati per ricettazione; 2 maggiorenni sono stati, invece, indagati per la detenzione di sostanze stupefacenti (13 grammi oppio, 1,1 grammi di ketamina e gr 5,2 hashish); 2 maggiorenni sono stati indagati per porto di arma da taglio; 17 sono state le sanzioni comminate per il mancato uso della mascherina a bordo dei mezzi pubblici, mentre sono stati notificati 4 ordini di allontanamento dalla rete metropolitana. Contestualmente, i controlli operati da Atm hanno portato alla contestazione di 201 violazioni per mancanza del titolo di viaggio, già questo chiaro indice di una diffusa inosservanza delle regole del vivere da parte delle masse che raggiungono la zona in attenzione. La specifica attenzione su l’asse Gae Aulenti/corso Como e corso Garibaldi e aree limitrofe, è continuata per tutta la notte, con un’intensificata presenza delle volanti e la predisposizione di un mirato servizio, svolto da poliziotti della squadra mobile, del commissariato Garibaldi Venezia, del reparto mobile che hanno proceduto a controlli mirati nei confronti di innumerevoli gruppi di persone notate aggirarsi con atteggiamenti sospetti fra la folla di avventori dei vari esercizi di ristorazione e ricreativi, trovandosi ad operare in condizioni di oggettiva difficoltà, per il contesto di affollamento, per l’alterazione dovuta alla assunzione di alcool di molte persone, per una generale avversione all’operato delle forze dell’ordine, sfociata in alcune occasioni in reazione violenta. (segue) (Com)