Milano: sicurezza durante movida, quasi 400 persone controllate dalla polizia di Stato, 6 arrestate e 8 indagate (2)

- Nel corso dell’attività sono state controllate 32 persone, di cui 17 con precedenti; sono stati arrestati due cittadini marocchini: un 31enne, per furto aggravato, denunciato anche per il possesso dì un coltello, bloccato da personale in borghese mentre sottraeva dalla borsa di una turista giapponese un portafogli, e un 21enne per rapina aggravata, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Quest’ultimo, in particolare, ha strappato una collana in oro a un giovane italiano in corso Como e si è dato subito alla fuga. Bloccato in piazza Einaudi, per sottrarsi all'arresto ha colpito un poliziotto con pugni e calci al volto e con il lancio di pietre, procurandogli un trauma cranio facciale con prognosi di 4 giorni. Un cittadino marocchino, sprovvisto di documenti, è stato accompagnato in Questura per l’identificazione. Nella medesima zona gli agenti delle volanti dei commissariati Centro e Sempione hanno arrestato un ventenne e tre minorenni (2 di 17 anni e uno di 16) per la rapina compiuta, con coltello e con il concorso di altre persone rimaste ignote, alle ore 4.30 in largo la Foppa ai danni di un 19enne che si trovava in compagnia di 3 coetanei, anch'essi vittime di tentativo di rapine. Il 19enne, cui erano stati presi il cellulare e una catenina d’oro, ha tempestivamente fornito agli agenti che lo hanno subito raggiunto le indicazioni del gruppo che li aveva minacciati e ciò ha consentito ai due equipaggi di intercettare alcuni componenti del gruppo, in via Pinamonte da Vimercate (i minori) ed in piazza xxv aprile (il maggiorenne), con in possesso parte della refurtiva. I tre minorenni sono stati portati al Cpa di Torino e il maggiorenne presso la casa circondariale di San Vittore. Ancora alle 5.30, i poliziotti delle volanti dell’ufficio prevenzione generale, nei pressi del sottopasso del Mortirolo, hanno indagato per rapina tre cittadini senegalesi di 28, 31 e 49 anni, che poco prima avevano derubato un 25enne milanese del proprio cellulare. Da segnalare, infine, diversi episodi di liti e tentativi di rapina bloccati sul nascere grazie al tempestivo intervento della polizia di Stato presente nella zona che, in alcuni casi, è intervenuta su segnalazione diretta degli addetti ai locali pubblici. (Com)