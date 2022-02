© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state registrate a Kiev alle 12.37 (ora italiana) tre forti esplosioni, udite distintamente nel centro di Kiev. Non è possibile stabilire da dove provengono esattamente. Inoltre le autorità locali hanno reso noto di avere fatto saltare in aria tre ponti nella zona di Bucha per tagliare i collegamenti sul fiume Irpin che porterebbero a nord ovest di Kiev. (Kiu)