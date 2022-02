Ucraina: governatore regionale Kharkiv, città completamente sotto nostro controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze ucraine hanno ripreso il controllo della città di Kharkiv, nell'area nord orientale del Paese, respingendo l'offensiva militare russa. E' quanto ha affermato il governatore regionale, Oleh Synyehubov, in un post su Telegram. "Kharkiv è completamente sotto il nostro controllo!", ha scritto il governatore, secondo cui "le forze armate, la polizia e le forze di difesa sono al lavoro per liberare completamente la città" dalle ultime sacche di resistenza del nemico. Le dichiarazioni del governatore sono difficili da verificare ma da diverse fonti giungono informazioni su un'attenuazione de gli scontri per le strade della città. Questa mattina è stata riportata sempre dal governatore l'irruzione delle forze russe in città. (Kiu)