Ucraina: a Milano un centinaio di manifestanti contro la guerra

- Circa un centinaio di manifestanti si sono trovati oggi a Milano, in piazza dei Mercanti per dire no alla guerra in Ucraina. Una manifestazione organizzata dal partito +Europa alla quale hanno partecipato anche Azione, Radicali Italiani, Ali per fermare il declino, Volt, Alde Individual members. "Quanto accaduto in Ucraina è di una gravità inaudita. Forse non tutti comprendono che l'attacco lanciato da Putin alla democrazia ucraina è in realtà un attacco a tutte le democrazie. La sfida che l'uomo forte di Mosca ha lanciato non è limitata all'Ucraina in funzione di una distorta visione storico-politica dei rapporti tra le due nazioni. Si tratta del tentativo di rovesciare o se non altro di indebolire il sistema democratico che ha retto l'Europa dal 1945 ad oggi. E tutto questo è chiaramente inaccettabile" hanno dichiarato in una nota Sonia Serati e Luca Perego, portavoce di +Europa Lombardia. Tra i partecipanti anche diversi cittadini della comunità ucraina che risiedono a Milano.(Rem)