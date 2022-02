Ucraina: Tajani (FI), solidarietà del partito a popolo attaccato, lavorare per soluzione diplomatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono venuto a portare la solidarietà di Forza Italia al popolo ucraino. Condividiamo la posizione dell'Europa e sosteniamo l'azione del Presidente Draghi, anche per quanto riguarda le sanzioni da infliggere alla Federazione Russa. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, giungendo all'Ambasciata ucraina a Roma per un incontro con l'ambasciatore Yaroslav Melnyk. “L'importante - ha proseguito - è che colpiscano gli oligarchi e che ci sia il danno minore possibile per le imprese e le famiglie italiane ed europee. Ecco perché sosterremo la necessità di far rinviare l'adozione da parte dell'Ue del patto di stabilità a partire da gennaio 2023”. “Dopo il Covid, questa guerra sta provocando l'innalzamento enorme dei costi delle materie prime agricole e dell'energia e l'Europa deve farsi carico in maniera solidale dei problemi che ricadranno sugli stati membri a causa della crisi ucraina. L'Europa unita dovrà far fronte insieme alle ricadute di questa guerra", ha aggiunto. "Adesso - ha sottolineato - dobbiamo lavorare affinché le porte della diplomazia non si chiudano, se ci sono segnali di volontà di dialogo vanno rinforzati. È importante che Russia e Ucraina si siedano a un tavolo e si fermi immediatamente un'offensiva cha ha già provocato moltissime vittime, anche civili”. “Allo stesso tempo - ha detto ancora -, va difesa la libertà dell'Ucraina, tra la libertà e la violenza scegliamo sempre la libertà. Ci auguriamo, quindi, che questa guerra possa concludersi il prima possibile, il nostro obiettivo è quello di giungere alla pace e che non ci sia più spargimento di sangue”. “Ci associamo al messaggio di Papa Francesco, dobbiamo assolutamente fare in modo che sia perseguita la via della pace, così come l'Europa deve accogliere i rifugiati. Non parliamo - ha concluso - di migranti pericolosi, ma di vittime di quanto di tremendo sta accadendo nel loro Paese, alcune delle quali sono arrivate questa mattina a Trieste. Abbiamo il dovere di accoglierle perché sono persone che fuggono dalla guerra". (Rin)