Ucraina: M5s, 110 milioni Italia a Kiev sono segnale concreto di sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un punto di riferimento essenziale nel panorama giornalistico italiano per conoscere – ma soprattutto per capire – politica estera e dinamiche internazionali" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Siamo al fianco della popolazione ucraina e gli aiuti che il ministro Luigi Di Maio ha appena deliberato, pari a 110 milioni di euro a favore di Kiev, ne sono una dimostrazione concreta. Lo affermano i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Esteri. “Abbiamo il dovere morale e politico di sostenere la popolazione ucraina che sta subendo la brutale invasione della Russia di Putin, quindi bene questo provvedimento che va nella giusta direzione", aggiungono. "Occorre lavorare senza sosta per evitare pericolose escalation e limitare i danni. In queste ore, oltre alla diplomazia e a sanzioni proporzionate, bisogna aiutare la popolazione ucraina attraverso ingenti risorse finanziarie perché non possiamo lasciarla sola al proprio destino", concludono. (Rin)