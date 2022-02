Milano: maltrattamenti e minacce ai genitori, carabinieri arrestano 39enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata di ieri, a Truccazzano (Mi), i carabinieri della stazione di Melzo hann oarrestato, per maltrattamenti in famiglia ed estorsione, un 39enne marocchino, residente a Truccazzano, disoccupato, con precedenti di polizia per reati specifici, contro la persona ed in materia di stupefacenti. Gli operanti sono intervenuti presso un’abitazione di via Leonardo da Vinci dove i genitori dell’arrestato, entrambi marocchini di 61 e 60 anni, hanno riferito che il figlio convivente, al culmine di una lite scaturita a seguito di sue continue richieste di denaro, li aveva dapprima offesi e poi minacciati di morte con un lungo coltello da cucina. All’arrivo dei carabinieri ed anche in loro presenza, l’uomo ha continuato ad inveire contro i genitori, minacciandoli di morte. Le vittime, che non hanno necessitato di cure mediche, in sede di denuncia hanno descritto diversi precedenti ed analoghi episodi, non ancora denunciati alle forze dell’ordine. L'arrestato è stato poi condotto presso la casa circondariale di Milano “San Vittore”. (Com)