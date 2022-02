© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Facciamo tesoro delle parole del Papa", scrive su Twitter il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte. "In queste ore l’Ucraina è sconvolta dalla guerra e a pagarne il prezzo più alto sono i cittadini e le famiglie. Sostegni e accoglienza per gli ucraini, sanzioni alla Russia per fermare la violenza", aggiunge. (Rin)