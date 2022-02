Ucraina: Tel Aviv offre mediazione, per Putin "Kiev non ha colto" occasione negoziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin e il primo ministro israeliano Naftali Bennett hanno discusso della situazione in Ucraina. Lo riferisce il servizio stampa del Cremlino, precisando che Putin ha informato il primo ministro israeliano "sull'andamento dell'operazione per proteggere il Donbass". "Naftali Bennett ha offerto la mediazione di Israele per fermare le ostilità", si legge nella nota. Il leader russo ha indicato che la Russia era pronta per i negoziati a Gomel e Kiev, "incoerente, non ha ancora colto l'occasione". (Rum)