Ucraina: Urso (Fd'I), sanzioni severe a Mosca contro progetto ricostruzione sfera influenza russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- "In questo momento il supporto più importante che possiamo dare è quello di realizzare un regime di sanzioni che faccia capire a Putin, agli oligarchi russi, che l'Europa fa sul serio". Lo ha detto il senatore di Fratelli d'Italia e presidente del Copasir, Adolfo Urso, in un'intervista rilasciata ieri a Canale Italia. "L'Alleanza Atlantica tutela le libertà, la pace" e l'invasione di un "Paese libero e indipendente che sta resistendo" richiede un sistema di sanzioni "particolarmente severo", ha aggiunto. "Dobbiamo colpire nel cuore l'economia e la finanza russa" per evitare - ha osservato Urso - che Putin dia seguito a "quanto ha già annunciato: ricostruire una sfera di influenza russa in Paesi che oggi sono nell'Unione europea e dell'Alleanza Atlantica. Pensiamo al pericolo che corre la Moldova". (Rin)