Giappone: ex primo ministro Abe, avviare dibattito serio sulle armi nucleari

- L’ex primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, ha detto che il Paese dovrebbe "rompere il tabù" e avviare un dibattito serio sulle armi nucleari, alla luce dell’invasione russa dell’Ucraina. “Il Giappone è uno dei firmatari del Trattato di non proliferazione nucleare e ha i suoi tre principi non nucleari, ma non dovrebbe trattare come un tabù il dibattito sulla realtà di come il mondo si tiene al sicuro", ha detto Abe parlando durante un programma televisivo. Abe, esponente della corrente più conservatrice del Partito Liberal Democratico (Ldp), ha citato la crescente assertività della Cina e il programma nucleare della Corea del Nord, indicando gli accordi di condivisione nucleare della Nato come un esempio di come il Giappone potrebbe fare fronte a queste e altre minacce. Abe ha quindi fatto riferimento a Taiwan e chiesto agli Stati Uniti di rompere “l’ambiguità strategica” sul tema, dichiarando apertamente se siano pronti o meno a difendere l’isola. “È ora di abbandonare questa strategia di ambiguità. Il popolo di Taiwan condivide i nostri valori universali", ha affermato.(Git)