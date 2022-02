Ucraina: premier Serbia Brnabic, continueremo a proteggere i nostri interessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia continuerà a proteggere i propri interessi, anche nella questione ucraina. Lo ha detto la premier serba, Ana Brnabic, ospite oggi dell'emittente "Tv Prva". La premier ha ribadito che la Serbia continuerà a perseguire una politica estera che ha come obiettivo quello di proteggere i propri interessi e in conformità con il diritto internazionale, indipendentemente dalle pressioni che seguiranno. "La nostra posizione non è facile, ma la difenderemo come linea di principio", ha detto Brnabic aggiungendo che la Serbia rispetta l'integrità territoriale dell'Ucraina, così come vuole che l'integrità territoriale della Serbia sia rispettata. La premier ha infine ribadito che nella giornata di oggi il governo confermerà le conclusioni del Consiglio di sicurezza nazionale. La Serbia, ha concluso Brnabic, presenterà le stesse posizioni davanti al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La Serbia, secondo le conclusioni del Consiglio di sicurezza nazionale, ha deciso di non aderire alle sanzioni europee contro la Russia, ribadisce il rispetto dell'integrità territoriale dell'Ucraina, ritiene "un grave errore" la violazione dell'integrità territoriale ucraina, ribadisce la propria neutralità militare e di conseguenza interrompe tutte le esercitazioni programmate con forze straniere.(Seb)