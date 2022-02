Bielorussia: Urso (Copasir), in vista di referendum armi nucleari di Putin già nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "Purtroppo Putin non si fermerà all'Ucraina. Nella relazione annuale del Copasir al Parlamento il 9 febbraio individuiamo come la Russia abbia una postura aggressiva che si è manifestata più volte". Lo ha detto il senatore di Fratelli d'Italia e presidente del Copasir, Adolfo Urso, in un'intervista rilasciata ieri a Canale Italia. "Tra pochi giorni si tiene un referendum in Bielorussia con le truppe russe e le armi nucleari già" sul posto "che porrà fine alla neutralità della Bielorussia e alla possibilità che possa avere sul suo territorio armi nucleari", ha spiegato.(Rin)