Ucraina: Comunità a Roma, genitori al fronte, in arrivo bambini non accompagnati

- "Arriveranno bambini non accompagnati dai genitori e non sappiamo come accoglierli tutti". È la preoccupazione che la comunità ucraina di Roma affida ad "Agenzia Nova" con le parole di Oles Horodetskyy attivista di dell’Associazione cristiana degli ucraini. "Un problema che si intensificherà già dalle prossime ore -ha detto -. Molti bimbi sono già arrivati perché hanno nonni o zii che lavorano in Italia. Ma sappiamo che ne stanno arrivando tanti altri senza genitori o senza parenti. Mentre uomini e donne restano in Ucraina per combattere - ha spiegato Horodetskyy -, alcune madri prendono i propri figli e i figli di chi decide di rimanere, e si allontanano dal Paese dirigendosi anche in Italia. Proprio questa mattina, una donna mi raccontava dell’imminente arrivo di 4 nipoti che non sapeva dove sistemare". (segue) (Rer)