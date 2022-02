Ucraina: Comunità a Roma, genitori al fronte, in arrivo bambini non accompagnati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre è frenetica l’attività della comunità ucraina a Roma per raccogliere beni di prima necessità da inviare nella zona di guerra. "Anche questa mattina è partito da Ostiense un mezzo per trasportare alimenti e farmaci agli ucraini sotto assedio. Ne seguiranno altri ogni giorno. La solidarietà è enorme. La gente, tanti italiani, in maniera del tutto spontanea, lasciano pacchi di aiuto nei negozi ucraini. Il problema adesso è logistico. Abbiamo bisogno di mezzi per trasportare questa merce in Ucraina. Stiamo pensando di comprare un camion di seconda mano oppure trovarne uno a leasing", ha spiegato Horodetskyy. Su cosa serva in Ucraina l’attivista non ha dubbi. "Al momento servono farmaci, in particolare kit individuali di pronto soccorso, che contengano farmaci antinfiammatori e antiemorragici. Ma servono anche alimenti non deteriorabili. In Ucraina manca il pane e, a breve, mancherà tutto il resto". (segue) (Rer)