Ucraina: Comunità a Roma, genitori al fronte, in arrivo bambini non accompagnati (3)

- A partire, non sono solo farmaci e alimenti, ma anche gente disposta ad andare a difendere il proprio Paese. "Difficile dire quante siano le persone partite", dato che non partono solo da Roma. Quella Laziale è la seconda comunità più numerosa dopo quella Campana e prima di quella lombarda. "Possiamo dire, però - ha sostenuto Horodetskyy - che sono persone semplici; per lo più maschi che non hanno figli, oppure che hanno figli grandi e che possono rimanere con la madre. Tornano per difendere le proprie case. Qui non si tratta di difendere una causa, ma di difendere la propria gente e le proprie cose". Parte per la guerra, "gente che non ha a che fare con politica, sono cattolici, ortodossi, di destra o di sinistra. Tutti vanno per la resistenza", ha concluso. (Rer)