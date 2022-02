Vaticano: Bassetti, in Ucraina guerra ingiusta e inutile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cardinale Gualtiero Bassetti, durante l'omelia pronunciata nella basilica di Santa Croce di Firenze nella santa messa celebrata a conclusione dell'Incontro di vescovi delegati e sindaci delle città del Mediterraneo, è tornato a parlare della crisi in Ucraina. "Anche oggi - in questa domenica segnata purtroppo dalle terribili notizie provenienti dall'Ucraina che ci invitano a pregare e a condividere in tutti i modi in cui ci sarà possibile la tragedia di una ingiusta e inutile guerra - la Parola di Dio illumina profondamente le nostre esistenze" ha detto l'arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Conferenza episcopale italiana. "Non ci aliena dalla realtà ma al contrario ci chiede di andare al cuore dei problemi e di porre così le basi per un mondo più giusto", ha proseguito Bassetti, lanciando poi un appello: "Possa il Mediterraneo, che è lo spazio geografico in cui il Figlio di Dio ha deciso di nascere e dove il suo Vangelo ha compiuto i primi passi, diventare una immensa cassa di risonanza di questo messaggio di fraternità - ha chiesto il presidente della Cei in maniera accorata -. Possano i popoli del Mediterraneo essere testimoni per il mondo intero di una pace possibile, quella che parte dal cuore convertito al Vangelo e produce scelte per il bene di tutti". Alla celebrazione eucaristica sono presenti 60 vescovi e 65 sindaci provenienti da 20 Paesi del Mediterraneo e partecipa anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. (Civ)