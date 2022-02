Ucraina: consigliere presidenza Emirati Gargash, incoraggiamo soluzione politica nel conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti vogliono incoraggiare una soluzione politica nel conflitto in Ucraina. Lo ha dichiarato il consigliere della presidenza degli Emirati, Anwar Gargash, su Twitter, secondo il quale “schierarsi all’interno del conflitto incoraggerebbe la violenza”. "Gli Emirati hanno una posizione ferma riguardo alle Nazioni Unite, al diritto internazionale e alla sovranità degli stati e rifiutano le soluzioni militari", ha proseguito Gargash, ribadendo come la priorità del Paese sia “incoraggiare tutte le parti a ricorrere all'azione diplomatica e negoziare per trovare una soluzione politica". Gli Emirati, insieme a India e Cina, hanno deciso di astenersi dal voto sulla risoluzione del Consiglio di sicurezza Onu, presentata dagli Stati Uniti, che “condanna con la massima fermezza l’aggressione della Russia all’Ucraina”.(Res)