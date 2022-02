© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Leggo sugli organi di stampa che la notizia sull’ospedale pediatrico è stata smentita. Questo non cancella l’orrore per l’attacco che sta subendo l’Ucraina". Lo scrive su Twitter la ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carafagna. (Rin)