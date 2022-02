Croazia: governo riunito con Protezione civile su accoglienza rifugiati ucraini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo croato si è riunito per discutere delle procedure per l'accoglienza di rifugiati dall'Ucraina. Secondo quanto riferisce l'emittente "N1", la riunione si è tenuta ieri insieme ai rappresentanti della Protezione civile nazionale e a quelli della Croce Rossa. Il ministro dell'Interno Davor Bozinovic ha affermato in precedenza che la Croazia "può ed è pronta" ad accogliere i rifugiati. "Finora, una dozzina di persone sono entrate dall'Ucraina in Croazia", ha detto il ministro precisando che queste persone sono arrivate "attraverso canali privati e contatti amichevoli e sono state ospitate in alloggi privati". Nella serata di ieri il primo ministro della Croazia, Andrej Plenkovic, ha nuovamente espresso solidarietà e sostegno al popolo ucraino, affermando che l'Ucraina è uno stato indipendente e sovrano. "Solidarietà e sostegno al popolo ucraino. L'Ucraina è uno stato indipendente e sovrano. La Croazia è con te", ha scritto Plenkovic su Twitter. (Seb)