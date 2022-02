Ucraina: forze russe entrano a Kharkiv, a Kiev abbattuto un missile lanciato dalla Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le truppe russe sono entrate nella notte nella città di Kharkiv, la seconda del Paese per popolazione, capoluogo dell'oblast omonimo. Si tratta della seconda città in cui le forze di Mosca stanno combattendo contro quelle ucraine dopo Kiev. Le autorità locali questa mattina hanno invitato la popolazione a restare a riparo nei rifugi o nelle loro abitazioni. A Kiev è stata una "notte dura" come spiegato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky apparso nella notte in un video accusando le truppe russe di avere sparato contro diverse abitazioni civili della capitale. Zelensky ha inoltre annunciato che l'Ucraina sta istituendo una legione straniera "internazionale" per tutti i volontari provenienti dall'estero che vorranno arruolarsi per difendere la sovranità e integrità ucraina. "Questa sarà la prova chiave del vostro sostegno al nostro Paese", ha detto il capo dello Stato ucraino. Le forze ucraine hanno abbattuto inoltre un missile da crociera, lanciato da un aereo Tu-22 contro Kiev da un bombardiere strategico russo Tu-22 dal territorio della Bielorussia, secondo quanto riferito dalle autorità della città. Intanto il ministro degli Esteri, Dmytro Kuleba, ha fatto appello agli stranieri a "unirsi" nel combattere come parte della Legione internazionale a difesa dell'Ucraina. "Insieme abbiamo sconfitto Hitler, e sconfiggeremo anche Putin", ha affermato Kuleba su Twitter. (segue) (Kiu)