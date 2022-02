Ucraina: forze russe entrano a Kharkiv, a Kiev abbattuto un missile lanciato dalla Bielorussia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Kiev in ogni caso la situazione sarebbe "completamente sotto il controllo dall'Esercito ucraino" ha riferito Mykola Povoroznyk, il vicesindaco di Kiev, secondo cui "la situazione è serena”. Nella notte ci sono stati diversi scontri notturni con gruppi di sabotaggio, ha affermato ancora il vice sindaco della capitale dove resta in vigore il coprifuoco che terminerà alle ore 8 del mattino di lunedì 28 febbraio. In questo momento è vietata la circolazione con i propri mezzi, a eccezione di quelli muniti di permessi speciali. A Mykolaiv, città del sud del Paese tra Odessa e Kherson, le autorità locali hanno confermato di avere il controllo del territorio. Il sindaco di Mykolaiv, Alexander Senkevich, ha reso noto che non sono mancati gli scontri questa notte in città mentre sono apparsi diversi video sui social media, non ancora verificati, in cui si evidenziano danni a vari edifici residenziali e nelle strade del centro cittadino causati dai combattimenti avvenuti nel corso della notte. (Kiu)