Ucraina: istituzioni Bosnia monitorano impatto su stabilità finanziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le principali istituzioni finanziarie della Bosnia Erzegovina hanno inviato un messaggio alla cittadinanza a seguito della situazione creata dal conflitto in Ucraina. La Banca centrale, l'Agenzia di assicurazione dei depositi, l'Agenzia bancaria della Federazione bosniaca (entità croata e musulmana) e l'Agenzia bancaria della Repubblica Srpska (entità serba) hanno sottoscritto il comunicato diramato ieri e rilanciato dai media nazionali. "Le istituzioni in Bosnia Erzegovina che partecipano alla rete di stabilità finanziaria del Paese stanno monitorando gli ultimi sviluppi relativi all'attuale situazione geopolitica e agli scontri in Ucraina, nonché i loro potenziali effetti economici sulle banche che operano in Bosnia Erzegovina", si legge nella nota. (segue) (Seb)