Ucraina: istituzioni Bosnia monitorano impatto su stabilità finanziaria (2)

- Le istituzioni finanziarie si dicono "consapevoli delle preoccupazioni dei cittadini e dell'economia per gli effetti delle sanzioni annunciate sull'operato delle banche in Bosnia Erzegovina", e soprattutto degli effetti sull'operato delle banche che vedono una partecipazione indiretta di Sberbank Russia. "Secondo le informazioni a disposizione delle agenzie competenti che vigilano sull'operato delle banche, i membri del gruppo con sede in Bosnia Erzegovina sono di proprietà diretta di Sberbank Europe AG con sede a Vienna e sono vigilati dagli organismi di regolamentazione dell'Ue. Le sanzioni pubblicate hanno effetti solo sulle transazioni e sui clienti coperti dagli elenchi delle sanzioni. A questo proposito, tali sanzioni non coprono le entità bancarie in Bosnia Erzegovina", precisa la nota aggiungendo che il lavoro delle banche in Bosnia Erzegovina, così come la capacità di mantenere la disponibilità e la qualità dei servizi non sono compromessi e non è necessario interrompere i rapporti commerciali con nessuna banca in Bosnia Erzegovina. "Le istituzioni in Bosnia Erzegovina, secondo le loro competenze e poteri, sono in grado di tutelare i depositanti anche in condizioni di crisi prolungata. Inoltre, le nostre istituzioni coordineranno tutte le attività successive con gli organismi di regolamentazione dell'Ue competenti, al fine di tutelare gli interessi dei nostri cittadini e dell'economia", conclude la nota. (Seb)