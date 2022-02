Ucraina: Letta, sosteniamo resistenza, libertà e democrazia non negoziabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo sia importantissimo in questo momento che la ripartenza del partito coincida con questa fase nella quale noi siamo in mezzo ai problemi, in mezzo alla gente, in queste ore in cui stiamo sostenendo la resistenza ucraina e stiamo cercando di parlare con la comunità ucraina alla quale diciamo con grande forza che i principi di libertà e democrazia non sono negoziabili". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, nel videomessaggio inviato al Congresso del Pd Savona. "Il Partito democratico è qui in mezzo alla storia, alla storia che si sta facendo in questi giorni", ha aggiunto.(Rin)