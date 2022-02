Ucraina: Zelensky, genocidio perpetrato dai russi, serve attenzione tribunale internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello in corso in Ucraina è un "genocidio". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso di un video pubblicato sul suo canale Instagram. "Ciò che gli occupanti fanno a Kharkiv, Okhtyrcí, Kiev, Odessa e altre città e villaggi, deve attirare l’attenzione di un tribunale internazionale", ha aggiunto. "Hanno mentito sul fatto che non avrebbero toccato i civili, ma dalle prime ore dell’invasione le truppe russe hanno attaccato le infrastrutture civili. Hanno deliberatamente scelto tattiche per colpire le persone e tutto ciò che rende la vita normale: elettricità, ospedali, case”, ha proseguito il capo di Stato ucraino. (Kiu)