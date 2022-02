Ucraina: portavoce presidenza turca Kalin, necessario fermare il conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attacchi russi in Ucraina devono essere fermati immediatamente e devono essere avviati i negoziati per il cessate il fuoco. Lo ha dichiarato il portavoce della presidenza turca, Ibrahim Kalin, su Twitter, riprendendo un appello lanciato dal presidente Recep Tayyip Erdogan in occasione del quarto giorno di scontri in Ucraina. “Continueremo i nostri sforzi affinché il popolo ucraino non soffra di più di fronte a questa guerra ingiusta e illegale”, ha affermato Kalin.(Tua)