Pd: Letta, costruire partito nuovo per coalizione sempre più forte

21 luglio 2021

- "Vi dico usate bene le Agorà democratiche che sono uno strumento straordinario per allargare, approfondire e per mettere in campo nuove idee". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, nel videomessaggio inviato al Congresso del Pd Savona. "E' il modo migliore per costruire oggi quel partito nuovo che dobbiamo mettere in campo e far sì che la nostra coalizione sia sempre più forte esattamente come avete fatto a Savona. Siete stati un esempio positivo e prendo esempio da quello che avete fatto lì", ha aggiunto.(Rin)