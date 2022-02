Ucraina: in Polonia giunti oltre 156 mila profughi da inizio conflitto, più di 88 mila nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre 156 mila i profughi ucraini arrivati in Polonia dall'inizio della guerra con la Russia. Secondo quanto riferito dalla Guardia di frontiera polacca, i propri agenti hanno registrato un totale di 187.800 persone ai valichi di frontiera con l'Ucraina, di cui oltre 156 mila in ingresso verso la Polonia. Secondo le autorità di Varsavia, nelle ultime 24 ore sono giunte 88.400 persone al confine polacco-ucraino, di cui 77.300 che hanno cercato di entrare in Polonia. Si trattano di numeri "record", spiega la Guardia di frontiera polacca. (Vap)