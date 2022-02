© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo sereno ovunque al mattino, nelle prime ore del pomeriggio nubi irregolari sulla bassa pianura orientale, altrove sereno. Precipitazioni assenti. Temperature massime in lieve calo, minime in calo. In pianura minime tra 1 e -3°C, massime tra 10 e 13°C. (Rem)