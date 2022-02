© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo sereno ovunque fino al tardo pomeriggio, quindi ingresso di nubi a media e bassa quota sui settori prealpini e della pianura centro orientale in estesione a ovest in tarda serata. Precipitazioni assenti o al più deboli e localizzate sulla fascia prealpina orientale in tarda serata. Temperature minime e massime stazionarie. In pianura minime attorno a -2°C, massime attoro a 12°C. (Rem)