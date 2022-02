Corea del Sud: Consiglio sicurezza nazionale condanna lancio missile Pyongyang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza nazionale della Corea del Sud (Nsc) ha condannato il lancio di un missile balistico verso il Mar del Giappone da parte della Corea del Nord e ha chiesto a Pyongyang di mettere fine immediatamente alle azioni che possono mettere a rischio la pace nella penisola. "Lanciare un missile balistico in un momento in cui il mondo sta lottando per risolvere la guerra in Ucraina non è auspicabile per la pace e la stabilità nella penisola coreana, nella regione e nel mondo", ha affermato l’Nsc, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa sudcoreana “Yonhap”. (segue) (Git)