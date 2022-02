Turismo: Garavaglia, ancora presto per valutare impatto guerra, ma complica situazione in ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Per me Agenzia Nova è un punto di riferimento importante ed utilissimo, soprattutto per comprendere la cronaca internazionale" Massimo Garavaglia

Ministro del Turismo

20 luglio 2021

- È ancora presto per valutare l’impatto della guerra sul turismo, ma è chiaro che questo complica una situazione che stava avendo buoni sviluppi. Lo ha detto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, ospite a “Il caffè della domenica” su Radio 24. “L’ordinanza del ministro Speranza ci mette infatti in una condizione migliore e più competitiva di altri Paesi", ha proseguito. “È chiaro - ha aggiunto - che ci sarà un drastico calo per quanto riguarda i turisti russi, bisogna vedere come andrà, ad esempio, con gli americani”. “Bisogna però aspettare per valutare l’impatto della situazione, sperando sia positivo e veloce”, ha concluso. (Rin)