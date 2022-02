Roma: Rossi (Odg Lazio) condanna attentato incendiario ai danni di Cinzia Fiorato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attentato di questa notte contro la giornalista del TG1 Cinzia Fiorato e del suo compagno, l’avvocato Vincenzo Iacovino "è un segnale gravissimo che deve farci riflettere tutti: dobbiamo ritrovare il coraggio della denuncia corale tutti noi, la stampa non può subire violenze di questo genere senza reagire o peggio ancora stando in silenzio. Lo afferma Roberto Rossi, vicepresidente dell’Odg del Lazio. "Serve una mobilitazione generale contro il malaffare e la violenza criminale, e se è il caso una manifestazione di protesta pubblica da parte del giornalismo italiano a Monterotondo perché il Paese sappia cosa accade oggi alle porte di Roma. Da parte nostra la solidarietà massima a Cinzia Fiorato, alla redazione tutta del TG1, e allo stesso avvocato Vincenzo Iacovino che da anni difende interessi negati di molti giornalisti italiani. Anche lui dunque figlio acquisto del nostro mondo", aggiunge Rossi. "E' necessario un intervento del ministro dell’Interno per chiarire la dinamica e i responsabili del gravissimo attentato incendiario di questa notte", chiede il Gruppo Gino Falleri – Giornalisti 2.0. "Non si lasci questa vicenda sotto silenzio. E’ un attacco alla stampa libera e al coraggio di una collega che insieme al suo compagno ha più volte denunciato le bande criminali che di notte governano impunite il territorio di Monterotondo", si legge nella nota. "Ma insieme al ministro dell’interno intervengano i vertici della Federazione Nazionale della Stampa e dell’Ordine dei Giornalisti. In momenti così tragici non si possono lasciare soli e indifesi colleghi che hanno solo la colpa di aver trovato il coraggio di denunciare uno stato di fatto criminale come quello che la collega Cinzia Fiorato ha fatto a Monterotondo", prosegue il comunicato.(Rin)