- La Federazione internazionale di Judo ha sospeso il presidente russo Vladimir Putin dalla carica di presidente onorario. “Alla luce del conflitto in corso in Ucraina, la Federazione internazionale di Judo annuncia la sospensione dello status di Vladimir Putin come presidente onorario e ambasciatore della Federazione internazionale di Judo”, recita una nota diramata dalla Federazione. (Res)