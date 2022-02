Business news: Egitto, Al Sisi incontra presidente compagnia spagnola Talgo, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha incontrato il presidente del costruttore ferroviario spagnolo Talgo Carlos Palacio Oriol per discutere della cooperazione in ambito ferroviario. Lo ha reso noto il portavoce della presidenza egiziana Bassam Radi in un comunicato stampa, secondo il quale all’incontro erano presenti anche il primo ministro Mustafa Madbouly e il ministro dei Trasporti egiziano Kamel Al Wazir. Le due parti hanno discusso della produzione congiunta di vagoni letto di lusso e della possibile costruzione di una fabbrica in Egitto dove trasferire le conoscenza della spagnola Talgo. Secondo il portavoce della presidenza egiziana, l’Egitto intende estendere la rete ferroviaria di oltre 2 mila chilometri nei prossimi anni. Da parte sua, il presidente della compagnia spagnola avrebbe espresso l’interesse di espandere i suoi progetti esistenti in Egitto. (Cae)