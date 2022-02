Ucraina: forze russe fanno esplodere un gasdotto a Kharkiv, "rischio catastrofe ambientale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze russe impegnate nell'operazione militare in corso da quattro giorni in Ucraina ha fatto saltare in aria un gasdotto a Kharkiv, la seconda città del Paese. Secondo il Servizio statale per le comunicazioni speciali e la protezione dell'informazione dell'Ucraina, l'esplosione potrebbe causare una "catastrofe ambientale". Ai residenti della città è stato detto di coprire le finestre con un panno umido o una garza e di bere molti liquidi. La procuratrice generale dell'Ucraina, Iryna Venediktova, ha affermato che le forze russe non sono state in grado di prendere Kharkiv, dove è in corso una feroce battaglia. La città, che conta 1,5 milioni di persone, si trova a 40 chilometri dal confine russo. (Kiu)