Business news: Somalia, Fmi potrebbe sospendere programma di sostegno in caso di ulteriori ritardi nelle elezioni

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) potrebbe sospendere il suo programma di sostegno alla Somalia nei prossimi tre mesi se le elezioni parlamentari programmate dovessero subire ulteriori ritardi. Lo ha dichiarato il capo missione dell'Fmi per la Somalia, Laura Jaramillo Mayor, citato dai media internazionali. Secondo Mayor, il programma di riduzione del debito deve essere rivisto entro il 17 maggio da un nuovo governo e in base all'accordo il debito somalo dovrebbe diminuire a 560 milioni (di dollari da 5,2 miliardi del 2018. Nella prima fase del programma nel 2020 il debito è stato ridotto a 3,7 miliardi di dollari. Si prevede che la riduzione del debito consentirà al Paese di attrarre maggiori finanziamenti e aiuti dai partner internazionali per sviluppare il proprio settore privato. Le elezioni in Somalia sono attese da tempo: inizialmente erano previste per novembre 2020, ma da allora sono state rinviate due volte a causa di disaccordi sulla modalità di svolgimento delle urne. (Res)